Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale fait le point sur la situation de l’épidémie de Covid-19 ce lundi 22 Juin 2020.

Sur 1040 tests effectués, 82 positifs, soit un taux de positivité de 7.9 %. Il s’agit de 65 contacts suivis, 4 importés (AIBD) et 13 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Zone A 1, Kaolack 4, Almadies 1, keur Massar 1, Grand Mbao 1, Bopp 2, Maristes 1 et Yarakh 1, Ouest foire 1 et Nord Foire 1.

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action Sociale Dr Aloyse Waly Diouf a annoncé la guérison de 34 patients qui étaient sous traitement et vingt-un (21) cas graves en réanimation et deux supplémentaires liés au covid-19.

A ce jour, le Sénégal compte 5970 cas confirmés, dont 3953 guéris, 86 décédés, et donc 19300 malades sous traitement.