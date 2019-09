3 morts et un blessé : C’est le bilan du crash d’un hélicoptère de l’Armée de l’air du Sénégal de type Mi 35 dans la localité de Bouar en Centrafrique survenu hier. Le sergent-chef Ndiaw Coulibaly, l’adjudant-chef Mady Coly et le capitaine Gorgui Foune sont les victimes ayant péri dans ce terrible accident. Le capitaine Moussa Thiam en est le seul rescapé. Dans un communiqué de la Minusca repris par l’Afp, il est dit que «le quatrième membre de l’équipage est dans un état jugé critique et était en cours d’évacuation à l’hôpital pour des soins intensifs». La Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) déclare, quant à elle, dans son communiqué que «l’état-major général des Armées est en contact permanent avec les autorités de l’Onu en vue de l’évacuation du blessé et du rapatriement des dépouilles». Elle renseigne que «l’aéronef qui revenait d’une mission opérationnelle au profit de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minus­ca) fait partie de la flotte d’hélicoptères sénégalais engagés dans le cadre de la mission de soutien à la paix dans ce pays». Sur les causes, la Minusma informe dans son communiqué que «selon les premiers éléments, cet accident est dû à de mauvaises con­ditions atmosphériques ayant rendu impossible l’atterrissage».