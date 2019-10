«Le défaut d’éclairage de l’esplanade des mosquées de Tivaouane peut impacter le bon déroulement du Gamou de Tivaouane.» L’alerte est de Serigne Moustapha Sy Al Amine. C’était lors du Comité régional de développement (Crd) préparatoire du Gamou de Tivaouane prévu en début novembre. Selon le guide religieux et membre du comité d’organisation du Maouloud, «Tivaouane est une ville mal éclairée. Et l’esplanade des mosquées est plongée dans le noir». En effet, explique-t-il, «l’éclairage public dans cette partie de la ville est assuré au moyen des lampadaires solaires offerts dans le cadre d’un projet initié par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao)». Lesquels, poursuit-il, «sont malheureusement tombés en panne faute d’entretien». Il ajoute avoir alerté la Senelec, laquelle affirme «qu’elle n’a aucune influence sur ce projet». Une réponse qui ne satisfait pas le président du Comité d’organisation au service du khalife Ababacar Sy (Coskas), Mame Ousmane Samb, qui souhaite que la question soit «diligentée» par les autorités. Puisque, affirme-t-il, «l’esplanade des mosquées est un point sensible». Une intervention qui a poussé le gouverneur de Thiès, Mouha­madou Moustapha Ndao, à signaler qu’il «n’est pas acceptable que l’esplanade des mosquées ne soit pas éclairée même en période ordinaire. Norma­lement, elle devait être la place la mieux éclairée de Tivaouane. Et nous pensons que dans cette affaire d’éclairage de l’esplanade des mosquées, il y a un problème de responsabilité qui se pose. Nous allons très rapidement essayé d’identifier, avec le ministère concerné, qui est le responsable de la mise en œuvre de l’implantation des lampadaires solaires et qui devait être responsable de l’entretien», promet-il. Le chef de l’Exécutif régional d’ajouter : «Il n’est pas exclu de revenir au réseau classique de la Senelec pour avoir une situation maîtrisée.» Entres autres questions soulevées lors de ce Crd, le problème des bouches d’incendie. En effet, Tivaouane ne compte que 8 bouches d’incendie dont 3 seulement opérationnelles.