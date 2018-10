«Bâtir un écosystème digital regroupant des développeurs, des start-ups, des entrepreneurs qui ont fait leurs preuves» : C’est ce que recherche Facebook en accompagnant l’écosystème digital sénégalais avec la création du programme «developer circle», c’est-à-dire le cercle de développeurs. Pour ce faire, ils ont organisé un «Hackaton» qui a réuni pendant 2 jours des développeurs issus de différentes entreprises. D’après un communiqué, 18 développeurs ont élaboré une gamme de solutions applicables aux différentes industries, c’est-à-dire un «chatbot» «qui permettra aux populations locales et aux touristes à apprendre à parler le wolof, ainsi qu’une application médicale pouvant renseigner les patients en temps réel sur le nombre de lits disponibles dans un hôpital». Satisfait de la qualité des solutions de ce «Hackathon» du «developer circle» de Dakar, ils ont promis de récompenser «les gagnants avec des crédits publicitaires, grâce auxquels ils pourront promouvoir leurs solutions en ligne».

«Nous sommes convaincus que la technologie offre de multiples possibilités pouvant susciter l’intérêt des jeunes Sénégalais dynamiques et innovateurs. Nous sommes impatients de les voir tirer parti des technologies pour développer des solutions pertinentes non seulement dans le contexte local, mais aussi à l’échelle mondiale», a déclaré Emeka Afigbo, chargé des programmes des développeurs. Ce programme, indique en outre le document, est conçu dans le but de créer des communautés de développeurs dirigées localement, en mettant à leur disposition un lieu pour collaborer et échanger en ligne et hors ligne.

justin@lequotidien.sn