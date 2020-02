Après la bagarre et les saccages, on cherche à dialoguer. Les dégâts causés à la ville du maire Mansour Faye risquent d’aller au-delà de la simple déprédation des matériels appartenant à autrui. En effet, il semble peu probable que les responsables des incendies et des saccages soient arrêtés, jugés et sanctionnés. Dans l’optique de rétablir le calme, tout le monde sera relâché sans poursuite. Et dans ces conditions, comment voudrait-on que les citoyens respectent l’autorité et les biens d’autrui ? Il est bien connu que le Sénégal est le pays des crimes sans coupables ni responsables…