Moins de 24 heures après la démission du vice-président du Barça, c’est au tour du directeur sportif de quitter le club catalan.

L’éventuel retour de la star brésilienne au Barça fait grincher des dents. Une possible arrivée qui est loin de faire l’unanimité auprès des dirigeants catalans. En effet, après la démission du vice-président, Jordi Mestre, souvent très critique à l’égard du brésilien et de son père, la presse a vite fait la corrélation.

Il ne faisait guère de doute que la décision de Mestre est liée au cas Neymar. Le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, a cru pouvoir digérer facilement la chose en assurant qu’il assumerait la fonction de vice-président. Seulement voilà, il y a quelques minutes, c’est le directeur sportif, Pep Segura, qui a donné à son tour sa démission. Ce chaos interne est révélateur des dissensions que le retour de Neymar a provoquées.

Révélations sur la réunion entre Neymar et Messi à Belo-Horizonte

En effet, la venue de Neymar au Fc Barcelone continue de faire jaser du côté de la Catalogne. Toujours au Psg, il a été annoncé bon nombre de scenarii pour son retour. Mais rien n’est encore fait. Le Brésilien semble pourtant prêt à regagner ses copains qu’il n’a, visiblement, jamais REUSSI à oublier.

Et ce jeudi, il était même présent à Belo-Horizonte afin d’assister à la rencontre Brésil-Argentine (2-0). L’occasion pour le Brésilien de passer une petite visite à Lionel Messi (32 ans) afin de discuter de son avenir selon les informations de Sport. Dans la Une du jour, on apprend que le Parisien serait venu réconforter l’Argentin et aurait même évoqué avec lui un futur retour en Catalogne en discutant à l’écart. Lionel Messi lui aurait conseillé de ne pas sécher la reprise avec le Psg pour ne pas envenimer la situation et ainsi faciliter son retour.