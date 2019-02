La Commission départementale de recensement des votes a affiché hier les résultats de la Présidentielle 2019 dans le département de Dakar. Il y avait 663 021 inscrits, 456 001 votants, 2 829 bulletins nuls et 453 278 suffrages valablement exprimés. C’est le candidat Macky Sall qui caracole en tête avec 212 355 voix (46,85%), suivi de Idrissa Seck avec 115 612 (25,51%), de Ousmane Sonko qui a engrangé 101 003 voix (22,28%), de Madické Niang avec 56 46 voix (1,26%) et enfin Issa Sall qui ferme la marche avec 18 662 voix (4,12%). Le taux de participation est de 68,78%. Selon un membre de la commission qui a requis l’anonymat, sur les 45 départements que compte le pays, 33 départements ont été déjà épluchés dont 31 à l’intérieur du pays et 2 à l’étranger. La même source pense même que la commission présidée par le Premier président de la Cour d’appel de Dakar, Demba Kandji, pourrait finir son travail ce mercredi et proclamer les résultats jeudi. Même si la commission a jusqu’à vendredi au plus tard.

justin@lequotidien.sn