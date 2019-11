Sory Kaba, Moustapha Dia­khaté et autres n’ont pas été cités, mais ce rappel à l’ordre s’adresse sans doute à eux. Et il vient de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer). «Nous appelons tous les responsables, militants et sympathisants à rester mobilisés derrière le Président Macky Sall pour faire du Pse une réussite totale et éclatante. Tout autre débat n’est que futilité et empressement. Dans un parti, on respecte la ligne et la conduite pour assurer sa pérennité», souligne le coordonnateur de la Cojer. Moussa Sow constate, en effet, que ces derniers mois, un débat «malsain et inopportun» semble vouloir s’installer dans le parti au pouvoir qui, selon lui, est un «parti bien structuré et engagé dans l’action». Il rappelle que l’Alliance pour la République (Apr) est une formation politique créée «dans le refus et la douleur». «Au moment où le futur était incertain, où s’engager était synonyme de privation et de courage, des patriotes républicains ont dignement accompagné son Excellence le Président Macky Sall dans son combat pour la démocratie et l’émergence», a ajouté M. Sow. Mieux, souligne-t-il, «de 2008 à nos jours, le Président Macky Sall a fait de l’Apr un parti politique dynamique, attractif et fort». Selon lui, ce parti reste «au service exclusif des Sénégalais et nos compatriotes s’y identifient clairement». Et le coordonnateur de la Cojer de conclure : «C’est pourquoi, nous garderons intact et vivace cet heritage, car l’Apr a marqué et continuera de marquer l’histoire politique de notre pays. Ensemble, restons mobilisés dans les villes et les campagnes pour bâtir avec le Président Macky Sall le Sénégal de nos rêves et de nos ambitions.»

