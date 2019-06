Salif Diao a-t-il gagné la Champions League ? Beau­coup d’observateurs ré­pon­draient par l’affirmative mais pour l’Uefa tel n’est pas le cas. Selon afriquesports, l’ancien international sénégalais, qui n’était pas sur la feuille de match lors de la victoire de Liverpool en 2005 parce que prêté à Birmignam City durant le mercato hivernal, n’est pas considéré comme détenteur de ce titre même s’il a disputé un match de poule contre l’Olym­piakos.

Disputée le 25 mai 2005 au Stade Olympique Atatürk, d’Istanbul (Turquie), ladite finale opposait le club anglais de Liverpool au club italien du Milan Ac. Cette rencontre est surnommée le «miracle d’Istan­bul» à cause de son scénario.

A la mi-temps, le Milan Ac domine nettement et mène 3-0 grâce à un but de Paolo Maldini dès la première minute du match et un doublé de Hernán Crespo juste avant la mi-temps. En seconde mi-temps, Liver­pool opère un incroyable retournement de situation et revient à 3-3 en moins de dix minutes. A l’issue d’une séance de tirs au but, le club anglais remporte sa cinquième Coupe des clubs champions de son histoire.

A l’heure de célébrer la coupe, Salif Diao, alors joueur de Liverpool, s’est joint à ses coéquipiers. Seulement, le «Lion» n’aura pas le privilège de compter ce titre tant convoité dans son palmarès.