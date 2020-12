Chaque mois, le Blogtable africain réunit les plus grands amateurs de basket-ball du continent pour répondre aux questions les plus importantes concernant la saison 2020-2021 de la NBA.

Que faudrait-il pour que LeBron James et les Lakers puissent remporter un nouveau trophée Larry O’Brien en juillet pour la deuxième fois consécutive ?

Quel duel de Noël avez-vous hâte de regarder ?

Amine El Amri, Le Matin (Maroc) : Dignes champions de la bulle, LeBron et les Lakers ont réalisé de gros remaniements au sein de leurs effectifs. Pour remporter des titres consécutifs, il faut qu’une équipe reste motivée tout au long de la saison, et ce tout particulièrement depuis le banc. Le recrutement de Marc Gasol, Dennis Schröder, Wesley Mathews et Montrezl Harell (dans cet ordre) pourrait faire l’affaire pour les champions aux 17 titres.

Ce sera sans doute la visite des Golden State Warriors chez les Milwaukee Bucks. J’ai tellement hâte de voir comment Steph Curry fera son retour cette saison après son absence des terrains depuis la finale de la NBA de 2019. Même sans Klay Thompson, les Dubs affichent toujours des prestations spectaculaires. C’est d’autant plus le cas lorsqu’ils s’affrontent aux Bucks qui, menés par Giannis, devraient avancer d’un pas dans le classement en championnat. Le match des Nets à Boston sera également palpitant avec le retour sur le terrain de Kevin Durant. Ce dernier affrontera les finalistes de la Conférence Est de la saison passée.

Elias Makori, NMG (Kenya) : Maintenir une équipe en bonne santé, particulièrement les joueurs du banc. Le duo LeBron-Anthony Davis est presque imparable. Le banc des Lakers est plus fort et plus riche que celui de n’importe quelle équipe du championnat, et ce à tel point qu’il y a des matchs dans lesquels Caruso n’a presque jamais joué et que Cuz a réalisé une excellente présaison.

Les Lakers contre les Mavs : Il sera intéressant de voir comment le supposé « héritier », Luka, réagira devant LeBron après toutes les discussions de la présaison. Luka entame sa troisième saison à la NBA, et il a très certainement mûri en tant que joueur. Tous les yeux seront donc rivés sur la façon dont il tentera éventuellement de décrocher le prix MVP cette saison.

Mohamed Youssef, Filgoal.com (Égypte) : Je pense que s’il n’y a pas de blessures ou de surprises au sein de l’équipe des Lakers au cours de la saison, LeBron James et les Lakers peuvent rééditer l’exploit, surtout après avoir recruté Montrezl Harrell, Marc Gasol, Wesley Matthews et Dennis Schröder. Les Lakers ont réalisé de belles affaires sur le marché des trades au cours des deux derniers mois et ils possèdent aujourd’hui, en plus de LeBron James, AD et Kyle Kuzma, les joueurs les plus redoutables de la ligue. Ils ont vraiment l’air imbattables en ce moment.

J’ai hâte de regarder le duel entre les Lakers et les Mavs pour voir Luka Doncic jouer contre LeBron James. Ce sera incroyable de voir ces deux grands joueurs s’affronter à nouveau, sachant que Luka est maintenant plus expérimenté que lors les derniers affrontements des deux équipes. Ce match sera un grand spectacle pour les fans de la NBA partout dans le monde.

Nafy Amar Fall, Wiwsport (Sénégal) : Ils partent en tant que favoris cette saison. Certes, il y a eu quelques départs, mais compte tenu de leur processus de recrutement, les Lakers affichent clairement leur volonté de conserver leur trophée. Il n’est pas facile de réunir LeBron James, Anthony Davis, Montrezl Harrel, Dennis Schröder, Marc Gasol et Wesley Matthews dans une même équipe. Ils n’hésiteront pas une seconde à prouver leur suprématie. Ils n’ont qu’à oublier le titre qu’ils ont remporté il y a trois mois pour se concentrer sur la nouvelle saison.

Brooklyn Nets contre Boston Celtics. J’ai tellement hâte de voir le comeback de Kevin Durant. Nous verrons le retour sur le terrain du grand KD 18 mois après sa rupture du tendon. À ses côtés, il retrouvera la superstar Kyrie Irving qui a bel et bien l’intention d’exhiber tout son talent sur le terrain. En effet, Kyrie affrontera son ancienne équipe. Ils joueront contre les Celtics de Tacko Fall, un joueur qui est suivi par de nombreux fans sénégalais sur wiwsport.com. Et Boston vient de réaliser une belle saison.

Nicasius Agwanda, Clouds Media (Tanzanie) : LeBron James est sans doute très motivé à l’approche de la nouvelle saison. Premièrement, son équipe déborde de talents, et à mon avis, il n’a jamais été entouré de coéquipiers si performants dans toute sa carrière. Il a peut-être eu les deux meilleurs coéquipiers chez les Heat, mais cette nouvelle équipe des Lakers est plus équilibrée et son banc est solide. Grâce à sa mentalité, LeBron a encore une fois la chance de tout gagner, mais contrairement à d’autres gens, j’ai une opinion différente sur les Clippers. Ils avaient une meilleure équipe la saison dernière et chaque joueur pensait que cela suffisait pour lutter dans chaque match. Ils seront maintenant très performants et peuvent être une grande menace pour leurs rivaux. Une autre menace pour LeBron devrait être les Denver Nuggets, qui est une équipe jeune et non négligeable. Une chose est sûre : LeBron fera très attention à KD pendant cette saison. Ce serait un duel digne d’une finale.

Les Clippers contre les Nuggets. Voilà le match que j’attends avec la plus grande impatience : le duel de la vengeance. Les Clippers feront preuve de rage tandis que les Denver Nuggets voudront prouver qu’ils sont toujours de sérieux prétendants au titre. Les Clippers voudront utiliser ce match pour faire passer le message que beaucoup de choses se sont passées dans les vestiaires la saison dernière et qu’ils sont prêts à affronter n’importe qui cette saison, surtout après avoir été témoin des performances médiocres de Paul et Kahwhi lors du 7e match des demi-finales de la Conférence Ouest.

Refiloe Seiboko, Mail & Guardian (Afrique du Sud) : Les Lakers possédaient déjà une équipe très puissante et les remaniements que l’équipe a réalisés pendant la basse saison lui ont permis de maintenir ses atouts tout en les renforçant. Si l’équipe ne subit pas de blessures, elle sera sans doute capable remporter à nouveau le titre cette saison. À moins qu’un des prétendants de la Conférence Ouest ne réalise un exploit, les Lakers n’auront qu’à se soucier des meilleures équipes de la Conférence Est.

Le duel entre les Nets et les Celtics sera passionnant, et il le serait davantage si Kemba Walker n’était pas mis à l’écart. Compte tenu de la grande surprise survenue aux playoffs l’année dernière, le duel entre les Nuggets et les Clippers devrait offrir un bon spectacle.

Rotimi Akindele, Beat FM (Nigeria) : Il y a quelques jours, j’ai entendu James répondre à la question ci-dessus en affirmant qu’avec un peu de chance, l’exploit peut être réédité si tous les joueurs restent en bonne santé. Et je suis d’accord avec lui ! Les Lakers ont consciemment affiché leur envie de remporter à nouveau le titre en améliorant l’ensemble de l’équipe à presque toutes les positions. Cela veut dire que les piliers qui soutiendront James et Davis seront un grand atout pour la nouvelle saison. Je m’attends à une concurrence plus rude, surtout dans la Conférence Ouest, mais je pense que les Lakers ont tout ce qu’il faut pour réussir leur défi.

J’attends surtout deux matchs avec impatience. Les New Orleans Pelicans contre les Miami Heat : j’aimerais beaucoup voir les Heat poursuivre leurs progrès qui ont été stoppés pendant la bulle. Beaucoup de gens ont dit que c’était coup de chance, mais je ne suis pas d’accord. La visite des Golden State Warriors chez les Milwaukee Bucks : les Bucks sont de grands favoris, il n’y a aucun doute là-dessus, mais il est temps de voir un géant endormi (les Warriors) se relever après la défaite de la saison dernière.

Tana Aiyejina, The Punch (Nigeria) : Les trois dernières fois que les Lakers ont remporté le championnat, ils l’avaient fait de manière consécutive en 1987-1988, 2000-2002 et 2009-2010. Je pense que cela pourrait se reproduire sachant que LeBron toujours est toujours aussi influent, et avec des talents comme Anthony Davis, qui fut le meilleur marqueur des Lakers la saison passée et qui est en pleine forme, sans oublier l’acquisition de Dennis Schröder, le meneur véloce en provenance d’Oklahoma City qui a affiché en moyenne 18,9 points par match la saison dernière. Tout semble prêt pour que les champions puissent décrocher un nouveau titre consécutif.

J’ai hâte de voir le choc entre les Milwaukee Bucks et les Golden State Warriors le jour de Noël. Stephen Curry des Warriors fera son comeback sur le terrain pour le match de Noël après son absence l’année dernière à cause d’une blessure, et il affrontera Giannis Antetokounmpo !

Ce sera un match qui mettra en vedette deux des plus grandes stars de la NBA, Giannis et Curry, et les deux MVP nous offriront sans doute un grand duel. Je pressens une victoire des Bucks dans ce match, étant donné qu’ils seront l’équipe locale et qu’ils ont obtenu les meilleurs résultats pendant les deux dernières saisons régulières.

Woury Diallo, Le Quotidien (Sénégal) : Je pense que les Lakers doivent émuler le début de saison de l’année dernière. Avec une saison raccourcie de 72 matchs, il est important de ne pas perdre le terrain face aux autres concurrents. En tant que champions en titre, ils seront l’équipe à battre, mais ils devront lutter pour remporter le titre consécutif. Malheureusement, avec les départs de Dwight Howard et de Javale McGee, et malgré l’arrivée de Marc Gasol, les Lakers risquent de souffrir sur le plan défensif. C’est là que Marc Gasol aura un rôle très important à jouer. Ce sera à lui de trouver rapidement ses marques au sein de l’équipe et de s’imposer.