«Nous avons perdu un ambassadeur de grande valeur qui est l’ambassadeur d’un pays ami au Sénégal le Zimbabwe», a réagi le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur hier à l’accueil des premiers pèlerins de retour à la Mecque. A en croire Sidiki Kaba, la défunte Trudy Stevenson avait fait son travail correctement la veille et le lendemain, son corps a été trouvé inanimé. «Le directeur du protocole s’est rendu sur place, en la matière, il y a une procédure que l’on fait souvent, c’est l’autopsie pour voir les conditions dans lesquelles la mort est intervenue, la procédure est en cours. Le président de la République présente ses condoléances à la nation zimbabwéenne, à son ami et frère Emerson Mnangagwa et à la famille de la disparue», a dit Me Kaba.

ksonko@lequotidien.sn