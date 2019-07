La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, répandant au sein du Peuple émotion et tristesse, convoquant instantanément dans l’esprit de chacun de ses concitoyens l’image d’un homme calme, pondéré, discipliné et soigné. L’homme est resté commis de l’Etat, pétri des valeurs républicaines, jusqu’à son dernier souffle. Son patriotisme se mesure à l’aune de sa posture toujours attentionnée de la stabilité du pays ; celle la plus illustrative et significative a été son adhésion inconditionnelle, à cette nouvelle voie politique, voire idéologique, made in Sénégal : «La Patrie avant le parti.»

Benno bokk yaakaar, conçu dans un contexte d’angoisse existentielle, d’incertitudes pour les Sénégalais, mais aussi de lourds périls pour la République, a été le creuset d’une expérience originale de gouvernance consacrant cette idée géniale «la Patrie avant le parti», unique au monde, concluante et utile pour le pays.

Une telle opportunité n’aurait jamais pu survivre sans la détermination, l’engagement, la loyauté et la pleine prise de conscience des enjeux de l’heure, de Ousmane Tanor Dieng, à l’instar d’autres leaders charismatiques notamment Amath Dansokho, Moustapha Niasse. Le Peuple sénégalais tout entier doit rendre hommage à ces grands patriotes, qui au prix de sacrifices personnels et même de déchirements au sein de leur formation politique, ont su surmonter leur ego, taire leurs différences, lever les cloisonnements, politiques, idéologiques, pour mettre en avant l’intérêt supérieur de la Nation, et créer une force commune rassurante pour propulser le pays vers l’émergence. Que leur œuvre puisse se perpétuer.

Tout en présentant mes condoléances à sa famille éplorée, aux militants de la grande coalition Benno et à ses camarades de parti, je prie pour qu’Allah le Tout Puissant, répande sa miséricorde sur Ousmane Tanor Dieng, lui réserve la rétribution d’un martyr et veille sur sa famille et sur tous les autres bâtisseurs. Amen ! Que vive Benno bokk yaakaar !

Waly NDIAYE

Cadre Benno bokk yaakar