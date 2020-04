L’Olympique de Marseille a-t-il suffisamment rendu hommage à son ancien président (2005-2009), Pape Diouf, décédé mardi des suites du coronavirus ? Le communiqué laconique publié par le club phocéen n’a en tout cas pas été du goût de plusieurs proches du défunt, dont l’actuel Directeur général de Nice, Julien Fournier, Secrétaire général de l’Om durant l’ère Diouf et proche ami du Sénégalais.

«Je ne cherche pas à entrer dans une polémique, mais je suis abasourdi par le manque d’authenticité, de chaleur des dirigeants actuels de l’Om à son égard, depuis sa disparition. J’ai lu des hommages autrement plus touchants venant du Psg ou de Jean-Michel Aulas, avec qui on a pourtant durement ferraillé. Et malgré ça, Lyon a fait preuve d’une grande classe», a fait remarquer le Niçois pour Ouest-France. «J’espère sincèrement que la direction de ce club aura la grandeur de rendre un hommage à la hauteur de ce que représente Pape dans l’histoire de l’Om et de tous ceux qui l’aiment», a-t-il ajouté à France Football.

Pour couper court à la polémique, le président de l’Om, Jacques-Henri Eyraud, a quant à lui promis que le club «lui rendra l’hommage qu’il mérite le moment venu», une fois le confinement terminé.