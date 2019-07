Macky Sall ne se rendra plus au Caire en Egypte pour suivre la finale de la Can 2019 opposant le Sénégal à l’Algérie, vendredi prochain. Le chef de l’Etat a décidé de surseoir au voyage suite à la disparition du Secrétaire général du Ps et président du Haut conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanor Dieng. Cependant on signale que le président de la République va envoyer une forte délégation pour le représenter à la finale du Caire.

Notons que la dépouille du président du Hcct est attendue à Dakar au plus tard ce mercredi, 17 juillet. Ousmane Tanor Dieng est décédé ce lundi 15 juillet, des suites d’une longue maladie à Bordeaux. Il était âgé de 72 ans.