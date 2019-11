Pour dénoncer le non-respect des droits de l’Homme en Arabie Saoudite, la télévision espagnole ne participera pas à l’appel d’offres pour l’obtention des droits de diffusion de la Supercoupe, dont les trois prochaines éditions auront lieu dans le royaume du Golfe.

C’est une décision qui fait beaucoup de bruit de l’autre côté de la Méditerranée et dont l’impact résonne dans le monde entier. La Télévision publique espagnole (TVE) a décidé de ne pas participer à l’appel d’offres pour les droits de diffusion de la Supercoupe d’Espagne, dont les trois prochaines éditions se joueront en Arabie Saoudite. «Nous pensons que nous ne devons pas lutter pour une Supercoupe qui va se jouer dans un endroit où les droits de l’Homme ne sont pas respectés», et en particulier ceux des femmes, a indiqué à l’Afp un porte-parole de la TVE.

La Supercoupe d’Espagne se jouera au stade du Roi-Abdallah (62 000 places) de Djeddah en 2020, 2021 et 2022. La compétition sera disputée pour la première fois selon le format d’un “final four”. Valence, le Real Madrid, le Fc Barcelone et l’Atlético de Madrid seront en lice lors de la prochaine édition, qui se tiendra du 8 au 12 janvier.

Les droits de cette compétition, dont l’appel d’offres a été lancé mardi, doivent rapporter environ 30 millions d’euros à la Fédération espagnole. Cons­ciente de la polémique pouvant découler de sa décision, la Fédération a souligné que son accord avec son homologue saoudienne prévoyait «l’accès sans restrictions des femmes aux rencontres et le lancement d’une compétition de football féminin en Arabie Saoudite».

La décision de la Fédération espagnole a entraîné de vives critiques, notamment de la part du football féminin. La gardienne espagnole de l’Ajax Amsterdam, Eli Sarasola, a affirmé sur Twitter que jouer cette compétition en Arabie saoudite «avait beaucoup de sens» avec le symbole de dollars à côté de son message. Le royaume ultraconservateur s’appuie depuis quelques années sur le sport pour améliorer son image. Il avait déjà accueilli la Supercoupe d’Italie en janvier 2019 et organise depuis l’an dernier une course de Formule Electrique.

Avec Le360