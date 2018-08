Trois mois avant le début de la compétition, la Caf de Ahmad Ahmad a retiré l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2018 au Ghana. Cette décision a été prise après que le dernier rapport d’inspection a fait état de l’insatisfaction de l’état d’avancement des travaux dans l’un des stades devant abriter la compétition, le stade de Cape Coast.

La nouvelle Caf n’entend donc pas blaguer avec sa feuille de route. La Caf va ainsi accélérer le processus de recherche d’un pays qui va organiser la compétition.

Au Ghana, on se désole que la Caf ait refusé toute discussion sur la possibilité de relocaliser les matchs qui devaient avoir lieu dans ce stade vers celui de Kumasi.

Présent dimanche à l’ouverture de l’Assemblée générale de la Cecafa, Ahmad Ahmad a fait part de la décision du Comité d’urgence de la Caf et a précisé : «Nous enregistrons dès à présent les candidatures des différents pays pour l’organisation de cette Can féminine. Nous révélerons le nom du futur pays hôte lors de notre Assemblée générale du mois de septembre en Egypte.»

Le Cameroun est averti

Ce coup fatal est un avertissement au Cameroun, qui traîne la patte dans bien des domaines en ce qui concerne les infrastructures et commodités de la Can 2019.

Après avoir investi de manière non contrôlée des milliards et des milliards Cfa en surcoût, qu’arrivera-t-il si Ahmad Ahmad venait dire au Cameroun, bien essayé mais vous n’y arriverez jamais ?

