Comme pressenti depuis plusieurs jours, la Fifa a suspendu la Fédération sierra-léonaise de football (Slfa) ce vendredi en raison de la destitution de la présidente de l’instance, Isha Johansen, et de son secrétaire général, Chris Kamara, impliqués dans une affaire de corruption présumée. A une semaine de la double confrontation face au Ghana dans les éliminatoires de la Can 2019, les «Leone Stars» peuvent se faire du souci…

L’épée de Damoclès qui planait depuis plusieurs jours vient de s’abattre sur la tête de la Sierra Leone. Ce vendredi, la Fifa a annoncé qu’elle suspend la Fédération sierra-léonaise de football (Slfa). Cette sanction fait suite à la décision des autorités de suspendre la présidente de l’instance, Isha Johansen, et son secrétaire général, Chris Kamara. Ces deux personnalités font en effet l’objet d’une enquête pour corruption présumée.

Considérant qu’il s’agit d’une ingérence gouvernementale, la Fifa a prononcé la suspension de toutes les équipes nationales de la Sierra Leone et de tous ses clubs au niveau international. Les programmes d’aide au développement sont également gelés. Pour lever cette sanction, l’instance zurichoise exige que les deux dirigeants retrouvent leurs fonctions.

Si rien n’évolue d’ici là, les Leone Stars ne pourront pas affronter le Ghana comme prévu dans les éliminatoires de la Can 2019 les 11 et 15 octobre prochain et une disqualification est à craindre…

