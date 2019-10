Décidément, Samuel Eto’o est un touche à tout. Après une société de téléphonie mobile, le néo retraité va bientôt ouvrir au Cameroun une société de pari sportif.

C’est l’intéressé lui-même qui a divulgué cette information sur sa page Facebook. La société dénommée «Betoo», issue de l’acronyme Eto’o, sera ouverte très prochainement dans le pays des Lions Indomptables.

«Betoo, le meilleur du pari sportif arrive chez toi. Rendez-vous sur www.betoo.cm, 100% Camer», a publié l’ancien joueur de l’Inter Milan sur Facebook. La nouvelle société va faire des paris sur le basketball, le handball, le football et le tennis.

Pour Samuel Eto’o, le fait de penser à cette structure n’est pas le fruit du hasard. Et il donne la raison qui sous-tend cela : «Tout simplement parce que ma vie est un ensemble de paris gagnés.»

Mais une question se pose : Samuel Eto’o aime-t-il vraiment la jeunesse ? On est en droit de s’interroger si on sait qu’il va investir dans les paris sportifs dans un environnement où la dépendance des jeunes aux jeux de hasard est décriée.

«Pendant que Sadio Mané et Drogba construisent des écoles…»

Selon plusieurs internautes, l’ancien capitaine des Lions Indomptables ne donne pas un bon signal à la jeunesse. «Pendant que Sadio Mané construit les écoles aux Sénégal, Didier Drogba fait pareil en côte d’Ivoire, lui, Samuel Eto’o, décide d’abrutir les Camerounais avec les jeux au hasard. Qu’est-ce que nous avons fait au bon Dieu ?», s’interroge une internaute.

Les villes camerounaises sont effectivement truffées d’agences et bureaux de paris sportifs. La société civile appelle d’ailleurs à la réglementation du secteur des jeux de hasard.