En cas d’arrêt de la saison en raison du coronavirus, les places dans les compétitions européennes de clubs devront être attribuées au «mérite sportif», a prévenu jeudi l’Uefa, tranchant une question qui agite les championnats nationaux depuis la suspension des matchs mi-mars.

La procédure de sélection des clubs qualifiés pour la Ligue des Champions et pour la Ligue Europa devra «être basée sur des critères objectifs, transparents et non-discriminatoires», a estimé l’Uefa, qui continue de pousser dans le même temps pour «achever les compétitions nationales actuellement suspendues».

L’Uefa, qui a réuni jeudi son Comité exécutif en visioconférence, coupe ainsi court au scénario d’une «saison blanche», évoqué notamment en France, et qui aurait vu les clubs ayant participé à la Ligue des Champions 2019-2020 automatiquement reconduits pour la prochaine édition.

D’autres spéculations alimentaient par ailleurs l’idée d’une qualification européenne attribuée selon le coefficient Uefa des clubs, critère qui aurait avantagé par exemple Lyon, 7e du Championnat de France au moment de la suspension, au détriment de Marseille (2e) ou Lille (4e). «L’admission aux compétitions européennes de clubs est toujours basée sur le mérite sportif», a rappelé l’instance européenne. «De ce fait, l’Uefa exhorte les fédérations nationales et les ligues à explorer toutes les options possibles pour disputer jusqu’au bout toutes les compétitions nationales donnant accès aux compétitions européennes», a ajouté l’instance dans son communiqué.

Pas de précision sur le calendrier

Rappelant que la santé des joueurs et des spectateurs «demeure le souci premier», l’Uefa n’a pas apporté de précision sur le calendrier de reprise des compétitions.

L’un des scénarios établis par un groupe de travail réunissant les Ligues européennes et l’Association européenne des clubs (Eca), prévoit de terminer les compétitions nationales début août et d’achever tout au long du mois d’août la Ligue des Champions, suspendue mi-mars au stade des 8es de finale.

Selon un document de l’Uefa consulté par l’Afp, les 8es de finale se termineraient les 7 et 8 août et les quarts de finale se disputeraient entre le 11 et le 15 août. La phase aller des demi-finales serait programmée le 18 et 19 août, et la phase retour les 21 et 22, avec la finale programmée le 29 août.

La finale de la Ligue Europa serait-elle programmée le 27 août et les demi-finales les 17 et 20 août. «C’est un scénario très optimiste car qui peut prédire si les frontières seront ouvertes?», s’interroge cependant une source proche des discussions.

Si le Championnat des Pays-Bas a d’ores et déjà annoncé son intention d’arrêter définitivement la saison, à la suite d’une décision des autorités, le Cham­pionnat allemand pourrait lui redémarrer en mai, à huis clos.

Ainsi, le président de la Ligue allemande, Christian Seifert, a indiqué jeudi que la Bundesliga, à l’arrêt depuis la mi-mars, était «prête» à reprendre le 9 mai, si les autorités allemandes donnent leur feu vert.

Cette annonce pourrait montrer la voie aux autres championnats, écartelés entre les impératifs sanitaires et le besoin d’achever la saison pour percevoir les juteux droits télévisés nécessaires à leur équilibre financier.

7sur7