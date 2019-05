Gehad Grisha, l’arbitre de Wydad-Espérance (1-1), a été lourdement suspendu par la Caf après sa performance controversée lors de la finale aller de la Ligue des Champions vendredi dernier. Détails.

Gehad Grisha, l’arbitre de la finale aller de Ligue des Cham­pions qui a opposé le Wydad à l’Espérance de Tunis vendredi (1-1), est suspendu pour une durée de 6 mois par la Caf.

Dans un très court message publié sur son site internet, la Confédération africaine de football justifie la mise à l’écart de Grisha pour «mauvaises performances».

Said Naciri, le président du Wydad, et la Fédé marocaine de football, s’étaient plaints des décisions de Grisha auprès de la Caf après la rencontre. Selon ces derniers, l’arbitre égyptien a notamment privé le Wydad d’un but valable à la 46e minute puis d’un penalty à la 56e. Mani­festement l’instance dirigeante du football africain ne pense pas autrement en donnant raison aux dirigeants marocains.

L’autre conséquence c’est qu’avec cette suspension de 6 mois, Grisha, 43 ans, n’officiera donc pas lors de la Coupe d’Afrique des Nations de cet été en Egypte (21 juin au 19 juillet).

La tension monte entre supporters des deux camps

A noter que la tension monte d’un cran à quelques jours de cette finale retour de la Ligue des Champions. En effet, des altercations et des menaces entre les supporters des deux équipes sur les réseaux sociaux seraient à l’origine de cette tension. Les messages de violences fusent du côté tunisien. D’ailleurs, les dirigeants du Wydad Casablanca prennent très au sérieux ces menaces véhiculées par les supporters espérantistes sur les réseaux sociaux. Selon nos confrères de sport.le360.ma, ces menaces interviennent suite aux «mensonges» publiés par le site officiel de l’Es Tunis et selon lesquels, les supporters tunisiens ont été maltraités et violentés à Casablanca, lors de leur déplacement au Maroc.

L’arbitre Gambien Gassama confirmé

Enfin, il faut signaler que l’arbitre gambien, Papa Bakary Gas­sama, récusé par l’Espérance de Tunis, a été finalement confirmé pour officier lors de la manche retour de la Ligue africaine des Champions devant opposer le club tunisien au Wac de Casa­blanca, annonce la Caf. L’officiel gambien sera assisté des Séné­galais Djibril Camara et de El Hadj Malick Samba pour la finale retour prévue ce vendredi au stade olympique de Radès (Tunis).