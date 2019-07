C’est le président de la Confédération africaine de football (Caf) Ahmad Ahmad, qui a fait l’annonce : à partir de la saison prochaine, les finales des deux compétitions interclubs de la Caf se disputeront en un seul match.

Ainsi, comme ce qui se fait en Europe, les équipes qualifiées pour les finales de la Ligue des Champions et la Coupe de la Caf s’affronteront sur terrain neutre, désigné avant le début des deux compétitions.

Cette décision intervient quelques semaines après le scandale de la finale de la dernière édition de la Ligue des Champions entre le Wydad de Casablanca et l’Espérance sportive de Tunis. L’instance dirigeante du football africain n’a pas encore communiqué sur les deux villes africaines qui accueilleront les finales en 2020.

Can féminine : de 8 à 12 équipes

Une autre décision a été prise concernant le football féminin. La Caf a en effet décidé de donner plus de chance aux pays de participer à la Can des dames. La compétition verra quatre nouvelles équipes entrer en lice.

La Caf a indiqué ce mercredi que la compétition passe de 8 à 12 équipes. Voilà qui ouvre donc la voie à de nouveaux pays aspirant à jouer la phase finale. A rappeler que la Guinée n’a pas joué de coupe d’Afrique féminine de toute son histoire.

Créé en 1991, le championnat d’Afrique de football féminin a changé de nom en 2015 pour devenir la Coupe d’Afrique des nations féminine. Quatre années plus tard, cette compétition réservée exclusivement aux dames comme son nom l’indique, connaît une nouvelle modification. Cette fois, dans son déroulement.