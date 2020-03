La volonté des instances dirigeantes du foot anglais reste néanmoins de terminer cette saison 2019-20 malgré le coronavirus. Solide leader de la Premier League, Liverpool de Sadio Mané espère du coup décrocher le titre 30 ans après.

Dans un communiqué publié ce jeudi, les instances anglaises (la Fédération, la Premier League, l’Efl, l’association du football féminin, l’association des joueurs et des entraîneurs) ont annoncé la date de retour du Championnat.

Vendredi dernier, elles avaient décidé de reporter les matchs jusqu’au 3 avril. Cependant, alors que le nombre de cas Covid-19 continue d’augmenter, les clubs du Royaume-Uni se sont réunis lors d’une vidéo-conférence pour évoquer l’épineuse question.

La reprise de la Premier League prévue le 30 avril

Finalement, la date a été prolongée. C’est ainsi que Ryad Mahrez, Sadio Mané, Mohamed Salah et les autres Africains de la Premier League reprendront la compétition le 30 avril prochain. Une date évidemment flexible en fonction de l’évolution de la pandémie mais qui rassure les Reds, bien partis pour décrocher le titre 30 ans après.

«Le règlement de la Fédération anglaise (Fa) stipule que la saison se termine au plus tard le 1er juin et que chaque compétition détermine, dans la limite fixée par la Fédération, la durée de sa propre saison. Toutefois, le Conseil d’administration de la Fa a accepté que cette limite soit prolongée indéfiniment pour la saison 2019-2020 en ce qui concerne le football professionnel. En outre, nous avons convenu collectivement que le football professionnel reste suspendu en Angleterre, et ce, au moins jusqu’au 30 avril», souligne le communiqué. Pour rappel, il reste 9 journées de Premier League à disputer.

L’Espagne va aussi prolonger la suspension de la Liga

Selon le journal madrilène AS, l’Espagne va faire la même chose que l’Angleterre. Avec près de 15 000 contaminations et plusieurs centaines de morts, l’Espagne est le pays le plus touché en Europe par le coronavirus, après l’Italie. Alors que Javier Tebas, président de la Liga, envisageait de reprendre la compétition entre le 23 avril et le 14 mai, la Liga ne devrait cependant pas rouvrir ses portes de sitôt.

En effet, l’Espagne s’apprête, comme la France, à prolonger l’état d’urgence. Ainsi, tout le monde sera prié de s’isoler chez lui, jusqu’à la levée de l’état d’urgence. Du coup, le confinement de deux semaines (jusqu’au 26 mars) devrait être prolongé jusqu’à la fin de la semaine sainte (12 avril). Et tant que l’état d’urgence sera décrété, la Liga restera suspendue.

La Turquie suspend… enfin son championnat

Face à la propagation du coronavirus, nombreux sont les championnats qui ont été suspendus un peu partout en Europe. Cependant, la Turquie avait décidé de maintenir le sien sous la forme de matchs à huis clos. Ce qui avait notamment débouché sur la colère noire de Jonh Obi Mikel et une rupture de contrat dans la foulée.

C’est désormais chose faite, les rencontres sont suspendues en Turquie jusqu’à nouvel ordre. C’est le ministre de la Jeunesse et des sports qui a annoncé la nouvelle. Aucune date de reprise n’a en revanche été communiquée.