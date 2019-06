Suspendu six mois et écarté de la liste des arbitres retenus pour la Can 2019, Gehad Grisha a bénéficié d’une levée de suspension par la Caf, après avoir fait appel le 9 juin dernier. Par conséquent, le juge égyptien sera bien présent lors du tournoi africain. Cette information a été révélée par Ahmed Shobier, vice-président de la Fédération égyptienne de football. Les médias locaux rapportent que Grisha aurait demandé au président de la Fédé égyptienne, Hany Abou Rida, d’intervenir auprès du patron de la Caf, Ahmad Ahmad. Les deux hommes auraient discuté de cette affaire il y a quelques jours à Paris, à l’occasion du congrès de la Fifa. L’homme en noir égyptien a été sanctionné par la Caf pour «mauvaises performances», lors de la finale aller de la Ligue des champions entre le Wydad de Casablanca et l’Espérance de Tunis.