Sadio Mané est envoyé ces dernières semaines au Real Madrid. Le site tribuna.com, visité par Senego, a examiné les principales raisons pour lesquelles l’international sénégalais ne rejoindra pas cet été la Casa Blanca. Décryptage.

1 – Le prix de Mané. Il a un accord jusqu’en 2023 et Liverpool n’écoutera même pas une offre inférieure à 160 millions de livres sterling, ce qui est plus que ce que même le Real Madrid peut payer pendant ces périodes où tous les clubs souffrent financièrement.

2 – Mané n’a jamais laissé entendre qu’il voulait partir. Contrairement à Eden Hazard qui a dit à plusieurs reprises que le Real Madrid était son club de rêve, Mané n’a jamais flirté avec aucun club depuis son arrivée à Anfield.

3 – Sadio ne se soucie pas de l’argent. Il a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne se souciait pas des biens matériels tels que les voitures et les montres ; son humilité est stupéfiante et inspirante. Malgré cela, Madrid ne peut pas offrir à Mané beaucoup plus que ce que les Reds lui versent actuellement.

4 – Hazard joue à sa place. Madrid a dépensé 132 millions de livres sterling pour signer Hazard dont la position principale est l’aile gauche – la position la plus forte de Mané est la même.

5 – L’amour de Zidane pour Mbappe. Bien que le manager Zinedine Zidane soit un fan de Mané, il est bien connu qu’il aime Kylian Mbappe.

6 – Le club lui propose «un nouveau contrat». Les Reds veulent que Mané mette fin à sa carrière à Liverpool et pour éloigner tout intérêt possible de n’importe quel club, ils préparent un nouvel accord amélioré pour le joueur.

7 – Liverpool est meilleur que le Real Madrid en ce moment. Les Reds ont remporté la Ligue des Champions la saison dernière et sont les leaders de la Premier League en fuite cette année – Madrid était sur le point d’être éliminé de la Ligue des Champions et a du mal à battre Barcelone pour la ligue. Pourquoi un joueur voudrait-il quitter le club maintenant ?

8 – Lien spécial de Mané avec les fans et Klopp. Les Fans aiment Sadio, il les aime. Klopp aime Sadio, et il aime Klopp ! Le lien entre l’ailier et le club est spécial, et personne ne le rompt.

