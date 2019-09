International sénégalais et figure emblématique de la jeune pousse africaine lors du dernier Mondial en Russie, Moussa Wagué a disparu des radars depuis son atterrissage au Fc Barcelone. Le défenseur latéral droit est broyé par la concurrence et voit son avenir s’assombrir.

C’est en novembre 2016 que Moussa Wagué signe avec Kas Eupen. Le joueur sénégalais débarquait en provenance de l’Académie Aspire. Deux saisons plus tard, il se distingue et fait une très bonne campagne durant la Coupe du monde 2018 en Russie. Le Barça est alors convaincu.

Le 3 août 2018, les Blaugranas le signent pour 5 saisons. Un contrat pour la durée qui répond à une stratégie bien pensée. Le jeune sénégalais débarque pour d’abord jouer avec l’équipe B du Fc Barcelone. L’idée reste de le laisser progresser à l’étage inférieur.

Très vite, Moussa Wagué devient un des patrons de la défense des titis du club catalan. Il dispute presque toutes les rencontres. Il sera souvent appelé en équipe première pour certains entraînements mais ne jouera son premier avec Messi et Cie qu’en avril 2019 face à Huesca.

Promesse tenante, il rejoint l’équipe première du Fc Bar­celone en juillet 2019. Depuis, c’est une grande disette pour le latéral droit sénégalais.

Barré par Semedo et Sergi Roberto

Il le savait sans doute. Jouer au Fc Barcelone en tant que titulaire n’est pas chose facile. Moussa Wagué vit un début de saison totalement difficile. Le Sénégalais est plus présent en tribunes qu’il ne l’est sur la pelouse.

Ce samedi encore, face à Valence, il a dû regarder le match aux côtés de Lionel Messi. Il devra en faire autant en Ligue des Champions ce mardi contre Dortmund car n’ayant pas encore un fois été retenu dans le groupe pour cette première sortie en C1 des champions d’Espa­gne.

Non sélectionné par Ernesto Valverde, le jeune sénégalais devra attendre son heure. Pour cause, Nelson Semedo a les faveurs quasi totales du coach espagnol. En effet, Ernesto Valverde fait de lui son numéro un et quand il faut lui trouver un second, il n’hésite pas à lancer Sergi Roberto. Une telle situation envoie Moussa Wagué à la troisième place de la hiérarchie.

Un prêt pour trouver du temps de jeu

Avec un effectif pléthorique qui, pourtant, compose sans Lionel Messi et Ousmane Dembélé, les chances de Moussa Wagué s’amincissent. A l’avenir, il y a plus de pessimisme qu’autre chose. Pour lui, il faudra impérativement chercher du temps de jeu et pour y arriver il faudra quitter les Blaugranas. En effet, à défaut de convaincre au Barça actuellement, la possibilité d’un prêt en Espagne peut faire l’affaire. En attendant, il est et restera probablement aux abonnés absents.

hdiandy@lequotidien.sn

(avec Afriquesports)