Malgré son trio de feu : Mané-Salah-Firmino, Jurgen Klopp a toujours faim. Le coach de Liverpool, décidé à monter un cocktail offensif, s’est offert Thiago Alcantara et Diogo Jota. Mais pendant ce temps, sa défense centrale qui n’est pas au mieux, attend toujours du renfort.

Face à Chelsea dimanche dernier, Liverpool a fait forte impression en s’imposant logiquement (2-0) à Stanford Bridge pour le compte de la 2e journée de Premier League. Une belle prestation «moussée» par la première sortie du néo-Red, Thiago Alcantara, qui, en seulement 45 minutes, a montré au niveau de l’entrejeu tout son potentiel par rapport à l’animation offensive des champions d’Angleterre. Un renfort de taille pour Jurgen Klopp soucieux d’apporter plus de créativité au milieu du terrain

Mais le technicien allemand, toujours faim à l’idée d’ajouter un nouvel élément offensif à son armada déjà bien remplie, ne s’en est pas arrêté là. Il a aussi réussi à décrocher l’attaquant portugais de Wolverhampton, Diogo Jota (23 ans). On annonce aussi dans les coulisses une probable arrivée du Sénégalais de Watford, Ismaïla Sarr. Comme pour confirmer cette grosse envie de Klopp de s’offrir une attaque de feu déjà assez forte avec le trio Mané-Salah-Firmino.

Mais c’est comme si le coach des Reds avait oublié qu’un recrutement doit être équilibré. En effet, autant de gros moyens financiers sont dégagés pour le secteur offensif, autant on s’interroge sur l’absence de renfort au niveau du secteur défensif, surtout en son axe central devenu le maillon faible. En témoignent les 3 buts encaissés face aux promus de Leeds (4-3), lors de la première journée de Premier League.

Joël Matip blessé et absent pour plusieurs semaines

Malgré un Van Dijk souverain, il lui manque le bon profil à même de former un duo axial imprenable au sein de la défense des champions d’Angleterre. Souvent titularisé à ses côtés, Joe Gomez peine à convaincre. Et pour ne pas arranger les choses, Klopp, en conférence de presse hier, a annoncé que Jöel Matip va de nouveau s’écarter des pelouses pour plusieurs semaines. Selon le coach des Reds, le défenseur camerounais souffre de douleurs musculaires. Du coup, son retour à la compétition n’est attendu qu’après la prochaine trêve internationale.

Gomez peu sûr, Lowren transféré, Fabinho en dépanneur

Il faut dire que Matip n’a pas été épargné par les blessures depuis 2 saisons. Et son club doit faire avec. L’autre doublure, Dejan Lovren, ayant été transféré au Zenit Saint-Pétersbourg. Le week-end dernier contre Chelsea, c’est le milieu récupérateur, Fabinho, qui a joué au dépanneur, en se voyant repositionné aux côtés de Virgil Van Dijk suite aux absences de Matip et Gomez.

Sadio Mané pour faire venir Koulibaly

Malgré un match correct du Brésilien, les problèmes demeurent au niveau de l’axe central orphelin d’un certain Kalidou Koulibaly que les dirigeants de Liverpool n’ont pu arracher des griffes du président de Naples.

Mais l’espoir est permis d’ici le 5 octobre, date de la fin du mercato. Surtout que, selon Le Parisien, visité par wiwsport, le défenseur sénégalais ne serait pas tenté à l’idée de rejoindre le Psg. Koulibaly vise plutôt Manchester City. Et le média français d’ajouter que Liverpool essaierait lui aussi de convaincre le Sénégalais par le biais de son compatriote Sadio Mané.

Notons que Naples attend pas moins de 70 millions d’euros pour libérer son joueur. Les dirigeants de Liverpool pourront-ils s’aligner sur cette offre après avoir dépensé 65 millions d’euros pour signer Alcantara et Diogo Jota ? Les fans des Reds croisent les doigts…

