Les agriculteurs naturellement tributaire de la pluviométrie n’ont que leurs yeux pour pleurer. Ces temps-ci la météo étant capricieuse, ils assistent à la rareté des pluies provoquée par le changement climatique. C’est dans ce contexte que le gouvernement du Sénégal a pris des mesures pour les assister.

“Le Président m’a demandé d’accompagner les agriculteurs qui ont perdu leurs semences à cause du déficit de pluie. Ainsi du niébé, du manioc et du pastéque seront distribués aux ayants droit dès ce mercredi” a déclaré le Pr Moussa Baldé. Le ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural est actuellement en tournée dans les régions de Diourbel, Kaolack et Kaffrine.