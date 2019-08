Sur les réseaux sociaux circule actuellement la vidéo d’un transport de malade à l’aide d’une grue métallique. Beaucoup s’en font de gorges chaudes et fustigent l’état d’abandon et de dénuement de nos zones rurales. Cela est vrai. Comme il est juste de noter aussi que le treuillage qui se faisait dans cette zone du Fouta est une bonne avancée technologique. En cette période d’hivernage, sur des routes défoncées et cahoteuses, quelle ambulance aurait pu s’aventurer sans avoir elle-même besoin de … premiers soins ? On manque d’infrastructures certes, mais les routes sont une priorité vitale.