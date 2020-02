Les autorités de la ville de Thiès sont passées à l’acte hier, après plusieurs sommations de déguerpissement adressées aux commerçants du marché Sahm. Elles ont finalement déroulé leur opération dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 février, après avoir déployé plusieurs Forces de l’ordre pour bunkériser le marché afin de permettre aux bulldozers de faire tranquillement leur travail. En effet depuis quelques jours, une vive tension divise les commerçants du marché Sahm de Thiès et les autorités locales autour du projet de déguerpissement pour moderniser ledit site. Un projet auquel les commerçants s’opposent catégoriquement.

C’est en décembre 2018 que ce site du marché Sahm, souvent attribué par certains au chemin de fer, a été le théâtre d’un violent incendie qui avait ravagé plusieurs cantines, avec des dégâts estimés à plusieurs dizaines de millions de francs Cfa. Et de là est partie l’idée de modernisation du site pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Toutefois, une décision de justice qui laissera apparaître que «lesdits lieux appartiennent à la famille feue Anna Faye» ordonna dans le même temps au conservateur de la propriété et des droits fonciers de Thiès de procéder à «l’annulation de l’immatriculation du Sénégal sur les titres et d’y inscrire les noms des héritiers de feue Anna Faye». C’est ainsi que la famille «propriétaire» a porté sur le site un projet de construction d’un centre commercial, ce qui constituerait un énorme préjudice au détriment des activités économiques de plus de 500 personnes, responsables de famille s’activant sur lesdits lieux. D’ailleurs, plusieurs autorités ont effectué des descentes sur les lieux pour jouer aux bons offices, trouver une solution et essayer de désamorcer la bombe prête à exploser à tout moment au marché Sahm de Thiès.

Pour l’heure, les commerçants très remontés, ne s’avouent pas vaincus. Ils ont décidé hier, après constat, de passer au plan B de leur mouvement d’humeur.