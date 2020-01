Arrivé en 2015 sur la place financière dakaroise, le banquier ivoirien Serge Ackré, qui dirigeait Ecobank Sénégal, est désormais le nouveau patron de la Banque d’Abidjan. Il remplace à ce poste le Sénégalais Malèye Faye, directeur général de la Banque de Dakar depuis le 2 janvier 2020.

Selon des informations obtenues par Confidentiel Afrique, le banquier ivoirien Serge Ackré n’est plus directeur général d’Ecobank Sénégal depuis jeudi dernier. Il a quitté la place financière dakaroise pour atterrir désormais à la tête de la Banque d’Abidjan. D’après les sources de nos confrères, M. Ackré a remplacé à ce poste le Sénégalais Malèye Faye, aux commandes de la Banque de Dakar. D’après Confidentiel Afrique, la nomination de Malèye Faye a été bien accueillie dans le milieu bancaire sous régional africain. Les dirigeants du groupe bancaire ont vite trouvé son remplaçant à la tête de la Banque d’Abidjan, où il officiait depuis l’ouverture de la filiale ivoirienne. Il s’agit de Serge Ackré, désormais nouveau patron de la Banque d’Abidjan. Ce dernier qui dirigeait depuis 2015 Ecobank Sénégal était très bien respecté et apprécié de ses collaborateurs. Selon des sources autorisées parvenues à Con­fidentiel Afrique, c’est Mme Thiam Nafissatou Touré qui assure par intérim, pour l’instant, le poste de directrice générale d’Ecobank Sénégal. Mme Nafissatou Touré, précédemment directrice des Opérations et de la technologie, est présentée comme un pur produit maison qui a gravi tous les paliers de la pyramide. Beaucoup soufflent qu’elle a le profil de l’emploi et remplirait les critères pour succéder à l’Ivoirien Serge Ackré. Les hauts dirigeants du groupe bancaire panafricain vont-ils officialiser la nomination de cette égérie du secteur bancaire, afin d’apporter une autre touche et couleur à la filiale sénégalaise du groupe panafricain ?