C’est l’émoi et la consternation chez les populations de l’arrondissement de Koulor, danns le département de Goudiry. Hier soir aux environs de 18h passées, il leur a été annoncé la mort brutale du sous-préfet de l’arrondissement, Ibrahima Ndia­ye, alors que l’homme revenait juste d’un voyage à Tamba.

Ibrahima Ndiaye, sous-préfet de l’arrondissement de Koulor, a été déclaré mort suite à un malaise dont il a été victime dans les couloirs de la sous-préfecture, a déclaré le maire de la commune de Koulor.

«J’étais en voyage quand on m’a saisi du décès brusque et brutal du sous-préfet, Ibra­hima Ndiaye», a renseigné l’édile de la commune de Koulor. D’après l’élu local, Kéba Vilane, «c’est un malaise qui a frappé le sous-préfet avant qu’il ne glisse et s’affale de tout son corps dans les couloirs de la sous-préfecture».

Un grand commis de l’Etat s’en est allé, un homme affable et très courtois, témoigne-t-on. C’est une énorme perte pour la commune de Koulor, qui pleure, le maire a prié pour le repos de l’âme du disparu.