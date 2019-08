Les Etats-Unis de Trump deviennent chaque jour invivables. A force de trop les voir, on a commencé à s’habituer aux tueries de masse, et aux insultes contre les minorités. On se consolait en disant que des garde-fous existent et peuvent contrecarrer les manœuvres racistes de la Tornade Blonde à la Maison Blanche. Mais, même là, le rêve américain recule chaque jour devant à la bigoterie de Trump. Toni Morrison est morte. Et il n’y a plus que la santé fragile de Ruth Bader Ginzburg qui empêche Trump de modeler pour 20 ans, une Cour suprême à son image. Allumons tous des bougies à sa santé.