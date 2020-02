Les avocats de Cheikh Oumar Anne ont tenu une conférence de presse hier pour évoquer la plainte de leur client contre Pape Alé Niang, Mody Niang et Nafi Ngom Keïta. L’on peut présumer que Mes El Hadj Diouf, Baboucar Cissé et Cie ont eu l’aval de Me Pape Leyti Ndiaye. Mais on n’a pas oublié l’interdiction expresse de la conférence de presse des conseils de Ousmane Sonko dans l’affaire des 94 milliards. Le bâtonnier avait alors brandi le bâton. Qu’est-ce qui a changé entre octobre et aujourd’hui ? Il faudra des arguments plus ordonnés pour convaincre que ce n’est pas à la tête du client.