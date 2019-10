La Fédération sénégalaise de football (Fsf) est montée au créneau pour démentir les informations faisant état d’une exclusion de 8 joueurs sélectionnés pour le Mondial U17, pour fraude sur l’âge. Dans un communiqué, la Fsf informe qu’«aucun joueur de la sélection nationale des U17 retenu pour la Coupe du Monde 2019 n’a été recalé pour cause de fraude sur l’âge, comme cela a été relayé par certains medias locaux». La Fsf précise également avoir déjà fait parvenir à la Fifa sa liste des 21 sélectionnés après avoir «procédé à des visites de précaution avant le tournoi qualificatif et la Can U17 qui ont permis d’écarter les joueurs dont les résultats des tests Irm pouvaient prêter à équivoque». Enfin, la Fsf informe que «la Fifa n’a pas encore procédé aux tests Irm aléatoires (jusqu’à 4 joueurs par équipe) qui auront lieu entre le 22 et le 24 octobre prochain au Brésil».