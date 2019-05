Moustapha Bayal était à Geoffroy-Guichard pour assister à la victoire de St-Etienne contre Toulouse (2-0). Le défenseur sénégalais (33 ans), passé par Al-Arabi et Antwerp depuis son départ du Forez à l’été 2017, peaufine sa forme à L’Etrat depuis un mois avec la réserve des «Verts» où son ancien coéquipier Laurent Batlles l’a accueilli.

Le colosse sénégalais espère reprendre sa carrière après une saison blanche, et il se remet à niveau physiquement. A sa sortie du Chaudron, il a confié son bonheur de voir son club de cœur à la 4e place de la L1, faisant part de son optimisme pour le sprint final.

«L’équipe fait plaisir, s’est réjoui Bayal. Contre Toulouse, elle a fait un bon match. Elle est bien en ce moment. Elle joue bien, elle marque des buts et derrière, c’est solide. Je pense qu’elle peut aller chercher Lyon pour la 3eplace. Ce serait magnifique.»

Le Sénégalais natif de l’île de Gorée a également glissé un mot sur le jeune William Saliba. «C’est super pour ‘’Sainté’’ d’avoir remporté la Gambardella. Ça montre que le club travaille bien, qu’il y a des joueurs d’avenir. Je trouve que Saliba est très fort. Il est costaud et il relance bien. Avec lui, le club va pouvoir faire un très gros transfert. Il n’a que 18 ans et il a déjà le niveau pour aller en Angleterre. C’est rare de voir un défenseur avec autant d’assurance à cet âge-là.» Paroles du solide défenseur sénégalais et «ami» d’un certain Ibrahimovic…

