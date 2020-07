Le foyer de la Maison d’arrêt et de correction de Thiès (Mac) de Thiès est presque éteint. Sur les 80 contacts du premier cas positif testé positif le 25 juin 2020, seul une dizaine de contacts sont revenus positifs, selon le médecin-chef de la région de Thiès. Dr El Hadji Malick Ndiaye rassure que seuls deux détenus sont encore sous traitement, les autres sont guéris.

En revanche, renseigne Dr Ndiaye, il reste encore des foyers à éteindre dans la région qui a enregistré 740 cas positifs dont 235 guéris, 16 décès, 1 évacué à l’étranger, 68 en provenance de l’Aéroport internationale Blaise Diagne (Aibd) transférés à Dakar et 415 sous traitement. «Ce sont les foyers du district de Thiès, de Khombole et de Mboro», cite le Mcr qui s’exprimait en marge d’un atelier de formation sur la communication de crise et sur l’engagement communautaire destiné aux journalistes de Thiès et organisé par le Comité régional de gestion des épidémies.

Rappelons que la Mac de Thiès, qui a enregistré son premier cas du Covid-19 le 25 juin 2020, avait aussitôt pris les devants en transférant toutes les femmes détenues à Thiès à la Mac de Tivaouane. Et leur cellule transformée en lieu de quarantaine et de traitement des cas positifs. Une situation qui avait créé une psychose chez les détenus qui craignaient d’autres cas de contamination. C’est d’ailleurs ce qui avait motivé leur mouvement d’humeur des lundi 29 et mardi 30 juin 2020.