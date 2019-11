Une vingtaine d’entrepreneurs sénégalais bénéficient depuis hier, pour cinq jours, d’une formation en développement de projets d’installation de système de production d’énergie solaire photovoltaïque «prometteurs et innovateurs».

Cette semaine allemande de formation est organisée dans le cadre de la German energy solution, une initiative du ministère fédéral allemand de l’Economie et de l’énergie. Elle fournit aux acteurs sénégalais des outils nécessaires pour un développement de projets photovoltaïques. La formation va mettre l’accent sur le développement de projets d’énergie renouvelable pour l’autoconsommation des entreprises industrielles avec un accent technologique sur le photovoltaïque.

L’objectif de la formation est aussi de permettre aux participants de comprendre le processus de développement de projets d’énergie solaire photovoltaïque et d’établir des contacts avec les entreprises allemandes.

«Le Projet de développement de programme encourage et soutient la réalisation de projet de solutions énergétiques respectueux du climat dans différents pays, tout en appuyant le développement d’un marché du photovoltaïque dans les pays émergents ou en voie de développement», a soutenu la directrice résidente du Giz au Sénégal, à la cérémonie d’ouverture de la formation hier à Dakar. Selon Fiederike Von Stieglitz, le renforcement de capacités des acteurs locaux et le développement de partenariats commerciaux sont essentiels à l’expansion des technologies dans le secteur de l’énergie solaire. Le Programme de développement de projet (Pdp) et des experts de l’industrie allemande veulent créer à travers cette formation, une plateforme destinée au transfert de connaissance et au développement de partenariat entre des entreprises allemandes et locales. C’est aussi une opportunité pour les acteurs de se mettre en réseau pour inciter les investisseurs et organismes de prêt à accélérer l’adoption du système de Pv solaire sur le marché.

