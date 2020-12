La Giz, à travers le Pro­gramme de développement de projets (Pdp), continue d’assister les industriels sénégalais. Après deux sessions organisées en 2018 à Thiès et en 2019 à Dakar, la coopération technique allemande a tenu virtuellement, la 3e édition de la Semaine allemande de la formation (Gtw) du 23 novembre au 18 décembre 2020. L’objec­tif de cette formation, d’après la responsable du Pdp, «est de fournir aux acteurs sénégalais les outils nécessaires pour un développement de projets de système de production d’énergie solaire photovoltaïque réussi et ainsi avoir les arguments pour attirer les investisseurs publics et privés du secteur des énergies renouvelables». En effet, explique Ndeye Fatou Ndiaye, deux freins ralentissent la mise en œuvre des projets photovoltaïques au Sénégal. Le premier obstacle est lié à la disponibilité de ressources en interne pour s’occuper de tout ce qui est étude de préfaisabilité. Et le deuxième facteur bloquant a trait à l’accès au financement. «Nous agissons sur ces deux points-là. Nous accompagnons les entreprises dans la mise en place d’une étude de faisabilité complète, ainsi que dans la recherche de financement adapté à leur projet», a déclaré Mme Ndiaye vendredi, en marge de la cérémonie de clôture de cette session.

Durant la session, les aspects techniques, juridiques, commerciaux du développement de projet ont été abordés. Au total, une trentaine de représentants d’entreprises et institutions sénégalaises devraient, à l’issue de la formation, être en mesure de développer des projets de grande qualité avec un taux d’exécution élevé, assure la responsable du Programme de développement de projets.

Réalisé par la Giz, le Pdp s’inscrit dans le cadre de la German energy solutions initiative du gouvernement allemand. Le programme est actuellement présent dans 16 pays en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. Il est présent au Sénégal depuis novembre 2018.