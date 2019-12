Les collectivités territoriales ont leurs compétences transférées. Toutefois, il y a des niveaux où il faut qu’elles développent des synergies pour porter ensemble des actions communes. C’est tout le sens de la mise sur pied de l’Entente interdépartementale de Ziguinchor, suite à la disparition du Conseil régional de Ziguinchor. L’entente qui entend aujourd’hui, réaliser son Plan intégré de développement durable (Pidd), un programme interdépartemental pour favoriser la cohérence de son action en matière de développement durable. Cela, grâce à des pratiques communes de planification, de suivi des actions et de présentation des résultats. Et pour ce faire, l’Entente interdépartementale a mobilisé les acteurs et les services techniques dans le cadre d’un atelier de lancement d’un Plan intégré de développement durable (Pidd). Ainsi pour Mamadou Lamine Sora, le secrétaire exécutif de l’Entente de Ziguinchor, cette rencontre est d’une importance capitale car elle marque, dit-il, le lancement du Pidd de leur structure qui fédère les trois départements de la région éponyme organisés en intercommunalité et qui agissent en actions d’intérêts communs. «Après le schéma de cohérence territoriale, l’Entente a besoin de ce document de travail qu’est le Plan Intégré de Dévelop­pement Durable qui va identifier des actions qui seront orientées vers la coopération internationale ; ce qui est tout un processus», a-t-il indiqué. Mamadou Lamine Sora qui est d’avis que quand le diagnostic sera fait au niveau des départements, les besoins seront mieux identifiés ; ce qui permettra d’arriver, note-t-il, à une bonne élaboration de ce document. Cheikh Mbodj, directeur du cabinet Tca, qui doit élaborer le Plan intégré de développement durable de l’Entente de Ziguinchor, a magnifié l’implication des services techniques qui, estime-t-il, a montré leur engouement pour la réussite de cette mission, tout en espérant en outre, que ce document sera une réussite et une première. Cheikh Mbodji n’a pas également manqué de lancer un appel aux acteurs qui sont commanditaires de ce document, à travers l’Entente interdépartementale de Ziguinchor. Il souhaite que «l’équipe qui va se déplacer vers les acteurs sur le terrain soit bien accueillie et assistée pour l’élaboration de ce document inclusif et participatif».