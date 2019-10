Sorti en début de rencontre avec le Brésil contre le Nigeria, Neymar Junior souffre d’une blessure aux ischio-jambiers et sera absent pour les quatre prochaines semaines.

Le joueur du Paris Saint-Germain, Neymar Jr, a vécu un nouveau coup dur lors d’une rencontre de sa sélection contre le Nigeria, et s’est blessé dès le début de la rencontre.

Si les premières informations laissaient croire qu’il n’y avait rien de grave pour l’international brésilien, le joueur du Psg devrait être éloigné des terrains pour une période d’un mois.

Rentré à Paris ce lundi pour faire quelques examens médicaux, le numéro 10 souffre d’une lésion du biceps fémoral des ischio-jambiers gauche selon le communiqué du club parisien.

«Neymar Jr a passé une Irm cet après-midi qui confirme une lésion grade 2 du biceps fémoral ischios-jambiers gauche. Un point médical sur l’évolution sera refait dans 8 jours. Mais le délai de retour à la compétition est évalué à 4 semaines selon l’évolution», a déclaré le club ce lundi.

Une très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui perd la troisième star de son attaque prestigieuse (Mbappé, Cavani et Neymar), alors que de gros rendez-vous arrivent.

Kylian Mbappé et Edinson Cava­ni poursuivent leur récupération et ne savent pas quand ils seront de retour sur le terrain. Quant à Neymar, il manquera le Clasico contre l’Olympique de Marseille, et possiblement les deux rencontres consécutives contre le Fc Bruges en Ligue des Cham­pi­ons.

Notons que cette dernière blessure du joueur brésilien Neymar avec sa sélection n’a rien fait pour modifier la vision fragile que le monde a de lui sur les dernières années. Les statistiques sont flagrantes et le joueur a manqué un tiers des matchs joués par ses équipes sur les six dernières années.

Brésil-Argentine en Arabie Saoudite : Neymar pourrait rater le Superclasico du 15 novembre

Le Brésil affrontera l’Argentine lors d’un «superclasico» amical au stade universitaire King Saud de Ryad, en Arabie Saoudite, le 15 novembre, a annoncé lundi la Confédération brésilienne de football (Cbf) sur son site officiel. La Seleção rencontrera également la Corée du Sud, le 19 novembre, au Mohammed Bin Zayed d’Abu Dhabi, capitale des Emirats Arabes Unis, a-t-elle ajouté.

Les champions d’Amérique du Sud affronteront leurs rivaux argentins un an après le match amical qu’ils avaient remporté 1-0 à Jeddah. Le Brésil s’était également imposé 2-0 face à l’Albiceleste en demi-finale de la Copa America à domicile l’été dernier avant de remporter le titre en battant le Pérou 3-1 en finale.

