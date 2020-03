Dans le souci de rendre nos universités plus performantes, le ministère de l’Enseignement supérieur annonce «un diagnostic sans complaisance qui sera mené dans les plus brefs délais avec les instances académiques». L’objectif, d’après le document du Mesri, c’est «de rationaliser les masters et laboratoires de recherche d’une part, et normaliser certaines pratiques (respect des charges horaires, pleine participation aux activités pédagogiques, notamment l’encadrement des étudiants et règlementation de l’intervention des enseignants des universités publiques dans le privé) d’autre part».

