Il sera procédé cet après-midi à l’installation du Comité du dialogue politique à la Présidence. Que vont proposer les «séniors» qui réfléchissent sur les questions urgentes de l’heure ? On le saura plus tard. Depuis bientôt 60 ans, les thèmes et les sujets de discussion sont toujours les mêmes : lutte contre la pauvreté et la corruption, l’accès à l’éducation, à la santé… Notre élite n’a jamais réussi à régler ces besoins primaires. Pourtant, les adultes ne s’étripent que sur les questions électoralistes. Doit-on rester optimistes ? Peut-être en leur accordant le bénéfice du doute…