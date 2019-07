C’est un essai qui a été transformé de fort belle manière. Les amateurs de la lutte ont pu suivre à travers la Tnt le combat Lac de Guiers 2-Boy Niang et ils seront devant leur téléviseur pour Modou Lô-Eumeu Sène ce dimanche. Modou Lô-Balla Gaye 2 a inauguré cette innovation dans «de meilleures conditions». Il s’agit d’une nouvelle offre pour les promoteurs qui cherchent de nouvelles entrées financières avec la raréfaction des sponsors. C’est une évolution technico-médiatique «que le groupe Excaf veut matérialiser» pour multiplier son offre à travers la télévision terrestre. Le recours à la Télévision numérique terrestre (Tnt) pour diffuser les évènements sportifs est une tendance qui s’impose et qui veut qu’on monétise les combats de lutte pour en tirer un maximum de profits pour faire face à la crise qui frappe de plein fouet la discipline lâchée par les «gros» sponsors. Dans le foot aussi, notamment le mouvement navétanes, la Tnt «peut constituer un créneau pour attirer les férus du ballon rond qui se comptent par milliers et qui seront amenés à suivre les combats à la carte, moyennant de l’argent» et «faire bouger les choses».