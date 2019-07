Le ministre de l’Economie numérique et des télécommunications, Ndèye Tické Ndiaye Diop, a annoncé vendredi l’installation prochaine de «Maisons du numérique» dans tous les départements, en vue de faire de la digitalisation et de la dématérialisation des procédures administratives une réalité au Sénégal. «Nous avons un projet d’installer des Maisons du numérique dans tous les 45 départements du pays pour ainsi faire de la digitalisation et de la dématérialisation des procédures administratives une réalité au Sénégal», a-t-elle indiqué.

Ndèye Tické Ndiaye Diop, par ailleurs porte-parole du gouvernement, présidait vendredi l’ouverture de l’atelier national de validation de la revue annuelle conjointe de son ministère. Elle a souligné que ce projet devrait permettre de «rapprocher davantage les usagers des différents services offerts et ainsi gagner en temps et en argent». Ndèye Tické Ndiaye Diop a également fait valoir que son département, à travers la stratégie «Sénégal numérique 2025», est sur la bonne voie «pour une réduction de la fracture, mais aussi de la facture numérique».