Le monde est à la digitalisation et la Bank of Africa (Boa) n’entend pas rester en rade de cette évolution. En effet, cette banque a lancé lundi un site web dénommé Boaweb. Ceci, explique Abdel Mumin Zampalegre, «pour dé­ployer l’agence bancaire dans le téléphone». «Le téléphone est l’objet que nous utilisons le plus dans la journée ou l’ordinateur. A partir de votre téléphone et de votre ordinateur vous avez l’agence bancaire à votre service. Donc votre téléphone devient une agence bancaire», a schématisé le Directeur général de la Boa Sénégal à la cérémonie de lancement du site. Cette idée s’explique aussi par l’opportunité qu’offre le Sénégal qui a un des meilleurs taux de couverture en Internet. «C’est un produit disponible. On voit des téléphones dans tous les recoins du Sénégal», se réjouit M. Zam­palegre. Par ailleurs, la digitalisation reste un moyen de renforcer le taux de bancarisation. «La digitalisation va nous permettre d’adresser des services bancaires à des populations qui jusque-là pouvaient ne pas être concernées. Notre objectif est de faire en sorte que chacun puisse avoir un compte bancaire et participer à sa façon au développement et social du pays», a soutenu le ban­quier. Quid de la sécurité face à la recrudescence de la cybercriminalité. Le Directeur général de Boa Sénégal rassure : «La sécurité a été au cœur de nos préoccupations. Il y a plusieurs niveaux de sécurité, aussi bien au niveau de l’outil qu’au niveau des utilisations où vous avez des paliers de pouvoirs qui sont pris en compte.»

