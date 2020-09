Dijon traverse pourtant une période difficile, à l’instar du début de saison passée où les Bourguignons avaient déjà commencé par quatre revers de suite en Ligue 1. En panne offensivement, les Dijonnais n’ont marqué qu’un seul but et peinent à progresser au fil des rencontres, en attendant le recrutement d’un buteur. Après quatre défaites de rang, l’équipe pointe à la dernière place du classement après leur défaite dimanche à Strasbourg (1-0). Même si du côté du staff technique, on parle du mieux au niveau de l’état d’esprit, dans le jeu, des motifs d’inquiétudes demeurent.

Dans ce début de saison manqué, les performances de Alfred Gomis, le gardien sénégalais arrivé l’été dernier, apparaissent comme une lueur d’espoir. «Il nous a maintenus à flots», a d’ailleurs reconnu Jobard à Strasbourg. Pourtant, Gomis pourrait bien quitter le club quelques jours seulement après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2024. Rennes songe à Gomis en cas de départ de Edouard Mendy à Chelsea. «On espère tous qu’il va rester, a confié Bruno Ecuele Manga, le défenseur et capitaine du Dfco. Alfred sait très bien qu’on a besoin de lui. C’est un élément très important pour nous.» «S’il doit partir, cela m’inquiète, a avoué Jobard. Au-delà de ses qualités, c’est son envergure dans le groupe qui est essentielle. J’ai les yeux de Chimène pour Alfred.»