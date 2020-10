Adama Traoré sera contraint de décider quel pays il souhaite représenter dans moins d’une semaine, après avoir été appelé par l’Espagne et le Mali.

Les deux pays, l’Espagne et le Mali, sont impliqués dans une lutte acharnée avant les rencontres internationales de ce mois d’octobre.

L’ailier de Wolverhampton a été appelé dans l’équipe senior espagnole pour la première fois en novembre 2019, mais s’est déclaré forfait pour blessure. Il a ensuite fait son retour dans la Tanière de Enrique lors du regroupement du mois d’août, mais a été testé positif au coronavirus avant les matchs. Dans la foulée, le Mali le convoque pour son rassemblement du mois d’octobre 2020 laissant le joueur dans une position totalement inconfortable.

Le joueur formé au Fc Barcelone qui a représenté l’Espagne au niveau des jeunes, devra désormais décider du pays qu’il souhaite représenter en moins d’une semaine.

L’Espagne ou le Mali en moins d’une semaine…

S’il est vrai qu’il souhaite avant tout avoir ses chances avec la Roja, Adama Traoré n’attendra pas éternellement l’heure glorieuse. Pour l’instant, il n’est pas le premier choix à son poste en Espagne et l’éclosion du phénomène Ansu Fati lui rendrait encore plus la tâche compliquée. En face, le Mali, une sélection moins glamour ferait de lui, sa star et lui donnerait toutes les clés.

Le joueur de 24ans réfléchit sérieusement à son avenir international et une mauvaise décision lui sera préjudiciable pour le reste de sa carrière. Depuis la liste de Mohamed Magassouba, les appels se multiplient entre Luis Enerique et le joueur de Wolverhampton. Car, l’Espagne s’apprête également à rendre publique sa liste pour le regroupement d’octobre.

En janvier, l’ailier a admis qu’il était flatté d’avoir cette option, bien qu’il n’ait donné aucune idée de pour qui il voulait jouer. «Ma mentalité est de travailler pour l’équipe et la performance de l’équipe me donne une demi-chance avec deux équipes internationales et j’en suis heureux. Je suis reconnaissant [d’avoir cette chance] avec les deux équipes internationales ; l’Espagne où je suis né et le Mali où sont mes origines», avait-il déclaré à BBC Sport.