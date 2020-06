Le pire a été évité de justesse au quartier Médinatoul de Diourbel. En effet, dans la nuit du mercredi au jeudi jusque vers 3 heures du matin, des jeunes dudit quartier se sont violemment affrontés avec les Forces de défense et de sécurité. Ces dernières étaient venues mettre de l’ordre dans des familles refusant le confinement alors infectées par le virus du Covid-19. C’est ainsi que des jeunes du quartier se sont opposés au confinement de la famille du regretté Bassirou Cissé décédé du Coronavirus, la veille. Une situation qui a obligé les hommes du Commissariat urbain d’utiliser la force avec l’usage de grenades lacrymogènes.

Suite à ces affrontements, 6 personnes dont 1 mineur ont été interpellées et placées en garde à vue. Ces dernières ont passé la journée du jeudi au commissariat et après plusieurs heures de négociations, le procureur de la République a demandé à ce qu’elles soient libérées. Ce qui a été fait jeudi vers 20 heures.

Les proches des deux victimes du Covid-19 ont refusé de se faire dépister par les agents de santé tout en fermant leurs portes au service d’hygiène pour la désinfection des concessions. Finalement, le fils de feu El Hadji Touba Guèye, décédé du coronavirus, Serigne Saliou Guèye, accepte de se faire dépister et le test est revenu positif.

Les membres de la famille de Bassirou Cissé mort lui aussi du Coronavirus ont, eux aussi, refusé d’être prélevés. Toutefois, une source très proche de la famille informe que des membres de la famille Cissé ont quitté leur domicile pour se faire héberger dans des maisons de leurs parents. Ce qui augmentera sans doute les risques de propagation du virus au niveau de la commune de Diourbel.