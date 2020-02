Le receveur du bureau de la Poste de Diourbel a passé sa première nuit à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel le lundi 10 février dernier. Ibrahima Diack est poursuivi pour détournement de deniers publics d’une somme de 25 millions de F Cfa, de faux et usage de faux en écriture publique et d’incendie volontaire. Une information judiciaire a été ouverte et le dossier de M. Diack a été confié au juge d’instruction du deuxième cabinet du Tribunal de grande instance de Diourbel. Les faits qui ont valu à Ibrahima Diack son incarcération remontent au lundi 3 février dernier. Ce jour, un incendie s’était déclaré dans le bureau du receveur de la Poste de Diourbel dans la nuit de lundi au mardi vers 23h. Le lendemain, la direction générale de la Poste avait envoyé des inspecteurs pour s’enquérir de la situation. Pas de bol : Ils vont découvrir un trou de 25 millions F Cfa qu’il aurait voulu masquer à travers l’incendie.

Correspondante