Le gouverneur de Diourbel a présidé hier une conférence territoriale d’évaluation des programmes d’investissement de l’Etat dans la région. A cette occasion, Gorgui Mbaye a indiqué que les engagements de l’Etat sont réalisés à hauteur de 83% en 2020, malgré la pandémie du Covid-19, contre 73% en 2019.

La grande salle de la gouvernance de Diourbel a abrité hier une conférence territoriale d’évaluation des programmes d’investissement de l’Etat dans le Baol. Au cours de cette rencontre, des présentations ont été faites sur la charte de la déconcentration, le Plan national d’aménagement et du développement territorial (Pnadt), mais également une synthèse du rapport de la conférence territoriale pour la région a été proposée à l’assistance. A la suite des échanges, le gouverneur de la région a montré toute sa satisfaction par rapport aux réalisations qui sont passées de 73% à 83% de 2019 à 2020, malgré la pandémie du coronavirus qui a secoué le monde en 2020. Plus en détail, Gorgui Mbaye précise : «Malgré la situation du Covid-19, nous sommes passés de 73% l’année dernière en termes de réalisations des engagements du gouvernement à 83% en 2020, soit une augmentation de 10%. Donc il faut s’en féliciter, malgré la situation de morosité que nous vi­vons.»

Dans la même veine, M. Mbaye a tenu à informer que l’Etat a aussi injecté au même moment, à travers des programmes de filets so­ciaux, à peu près 175 millions de francs Cfa en termes d’appui au secteur du transport et des kits alimentaires ont été donnés. Il ajoute que les artisans seront même peut-être appuyés dans les prochains jours. «En tout cas, un important programme de filets sociaux très bien financé a été déployé dans la région. Ce qui a permis de faire face aux besoins de résilience des populations», assure l’autorité administrative. Aussi, dit-il, sur les 59 engagements pris lors du Conseil des ministres décentralisé en 2012, 30 ont été réalisés, 19 sont en cours de réalisation et 10 seulement ne l‘ont pas encore été. Donc, martèle le gouverneur, «vous conviendrez avec moi que des efforts incommensurables ont été déployés pour maintenir le cap et renforcer les acquis. Je dois dire aussi que l’espoir est plus que jamais permis, puisque les deux présentations ont porté sur des sujets qui sont en cohérence avec la conférence territoriale, la territorialisation et les politiques publi­ques. C’est extrêmement im­portant». Abordant la question de l’hydraulique, l’autorité administrative est d’avis que la région verra naître des projets de transfert d’eau qui permettront non seulement l’accès à l’eau, mais aussi à une eau de qualité. M. Mbaye a cependant fait savoir que concernant les infrastructures routières, beaucoup d’axes méritent d’être construits.